Valentina Ferragni si concede una vacanza con una delle sue amiche, i fan notano subito la loro bellezza. La coppia ha conquistato tutti

Valentina Ferragni è una delle influencer più in voga del momento. Dopo aver visto il successo della sorella Chiara che è ormai la regina dei social e un’imprenditrice affermata, la piccola della famiglia ha voluto intraprendere la stessa strada e a quanto pare le cose stanno andando nel verso giusto.

Seguita da quasi quatto milioni di follower, la Ferragni condivide con i fan molti momenti della sua giornata, tra tempo libero e lavoro, allenamenti e famiglia.

Valentina Ferragni: a Capri con lei, che amica -FOTO

Valentina Ferragni è appena arrivata a Capri ed ha già pubblicato alcune foto della sua vacanza. Ogni weekend è in qualche parte dell’Italia, che sia mare o montagna non rinuncia a staccare dalla routine almeno per qualche giorno.

Una serie di scatti del primo giorno, l’influencer è insieme a Alessandra Osio collega e amica, lavora infatti per il suo brand da un anno circa. A quanto pare sono molto unite e tra loro è nata una bella amicizia.

“My partner in this magical world” è la dedica dell’amica per Valentina Ferragni che invece ha mostrato ai follower la bellezza del posto, il pranzo e il suo fondoschiena divino.

“First day in Capri” scrive l’influencer sotto al post e i fan impazziscono nel vedere due ragazze così stupende. Il primo commento è quello della sorella Chiara e poi a seguire tanti cuori, like e sorrisi per la coppia.

Molti notano la foto in bikini di Valentina, allenamento costante e alimentazione corretta hanno portato ad ottimi risultati.

Cosa staranno combinando le due colleghe in quel di Capri? Sono molti a chiedersi se si tratta di una vera vacanza o di una combo tra relax e lavoro. Lo scopriremo nelle prossime storie e post che la Ferragni pubblicherà prossimamente. E’ o non è la sua passione?