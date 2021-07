“Afrodite”, Francesca Chillemi il body a costume si spegne proprio lì: irrazionale – FOTO

Francesca Chillemi trascorre una giornata in barca favolosa. A largo delle coste sarde è una bellezza senza confini.

“Buone vacanze” da Francesca Chillemi, l’artista del momento che ha fatto innamorare tutti sin dal primo giorno in cui ha fatto il suo ingresso nel mondo delle “stelle”.

Protagonista di diverse fiction Rai, come “Che Dio ci aiuti”, per Francesca si prospetta una nuova vita professionale all’orizzonte. Nelle ultime settimane è stata richiamata all’attenzione di mamma Mediaset a girare per una nuova serie tv dal sapore speciale.

Si tratta di “Viola come il mare”, prossimamente in onda su Canale 5. Ad annunciare il nuovo capolavoro, in cui Miss Chillemi sarà assoluta protagonista è il quotidiano online “Bubinoblog”.

I fan più legati all’ex Miss Italia 2003 avranno modo di vederla all’opera nella nuova veste di investigatrice di episodi d’omicidio o simili. A fare il paio con l’impegno e la dedizione ai massimi livelli è una bellezza senza eguali

Francesca Chillemi, gita in barca da sogno: la “commensale” a prua

