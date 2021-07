La bella conduttrice Alessia Marcuzzi ha condiviso sul suo profilo instagram una foto mentre guarda il tramonto da un balcone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi ha condiviso su instagram una foto bellissima che la ritrae di spalle con una maglietta che lascia la schiena nuda. Guarda il tramonto a Roma da un balcone mentre riflette sul suo futuro dopo la notizia annunciata sui social dell’addio a Mediaset. La conduttrice ha intenzione di intraprendere nuovi percorsi lavorativi anche se non ha svelato quali.

LEGGI ANCHE>>>“Mi hai cambiato la vita”, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: festeggiamenti da sogno

Alessia Marcuzzi inizia una nuova vita senza Mediaset

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Afrodite”, Francesca Chillemi il body a costume si spegne proprio lì: irrazionale – FOTO

La Marcuzzi ha condiviso una foto su instagram dove appare splendida anche se pensierosa. Devono essere molti i pensieri che ha in questo momento, dopo l’addio a Mediaset l’emittente che non solo l’ha lanciata ma le ha permesso di avere una carriera così importante e riconosciuta nel corso degli anni. Hanno creduto in lei e le hanno affidato la conduzione di alcune dei programmi più importanti e difficili. Come l’Isola dei famosi, il Grande Fratello Vip e Le Iene. In ogni programma che ha condotto è stata impeccabile, sempre professionale e capace. In grado di conquistare il pubblico da casa, che la ritiene una delle più brave conduttrici televisive anche per la capacità di trasmettere entusiasmo. La notizia dell’addio l’ha voluta lanciare lei prima che lo facessero altre fonti raccontando una versione diversa dalla sua. Ha quindi scritto queste parole:

“Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che l leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. E per questo motivo non vi nascondo con grandissima sofferenza che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andar via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni. La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì (Colpo di fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene, Grande Fratello, Isola dei famosi, Temptation Island), e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Chiaramente la Marcuzzi ha già dei progetti in testa che vuole realizzare ma non dice ancora quali. Intanto da poco tempo ha avviato una linea di cosmetici dal nome LUCE che sta andando bene. Staremo a vedere quali altri progetti le riserverà il futuro a questo punto.