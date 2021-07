Andrea Delogu: il contrasto tra il bianco e il rosso. “Ferita” mostra le gambe ed i fan non ci vedono più sul web

Andrea Delogu e l’amore. La bella rossa divisa tra il suo ex marito, Francesco Montanari e quella, che per molti, è la sua nuova fiamma, Stefano De Martino.

I due non hanno mai ufficializzato la fine del loro matrimonio ma è evidente a tutti che sia così, del resto lei non segue più lui su Instagram e viceversa. Poi arriva De Martino che per molti le ha rapito il cuore, comportandosi da super eroe riaccompagnandola anche a casa in braccio.

Ma a molti non è passato inosservato il like che la bella Andrea ha messo ad una foto di Alessandro Bardani, collega e amico di Montanari, che li vede insieme sul palco di una rassegna teatrale. I due attori che si sono conosciuti sul set della serie Romanzo Criminale, si sono esibiti insieme e la conduttrice evidentemente ha ceduto alla nostalgia e ha lasciato il suo assenso. Poi la dichiarazione a tutti su Instagram.

Andrea Delogu mostra le gambe: che spettacolo

Si dice “Ferita” Andrea Delogu su Instagram. L’ex di Francesco Montanari non aggiunge altro alla didascalia di una sua bellissima foto affiancata ad un video di Rambo mentre è ferito ed estrae un proiettile dallo stomaco.

Lei in abito bianco, purissimo, seduta su un muretto che guarda in lontananza, bella, elegante e piena di classe. Il personaggio del cinema pieno di sangue, sofferente ma tenace. Un contrasto che colpisce tutti. Una follower le dice, infatti, “Ma tu sei meglio di Rambo e la ferita passerà 💪😘” per incoraggiarla.

Che la Delogu alluda proprio alle ferite amorose? Questo non è dato saperlo ma di certo il web scoppia di fronte alla sua bellezza disarmante. L’abito bianco lungo si alza e la conduttrice mostra le gambe.

Uno spettacolo magnifico applaudito a più non posso dai suoi fan. Eleganza fatta persona, disinvoltura e classe che non conosce rivali. Così bella Andrea Delogu che un fan la incorona “patrimonio italiano di bellezza”.