“Miss, sei sogno”, Anna Safroncik in bikini al sole lo è ancora di più: scultorea davanti e dietro – FOTO

Anna Safroncik ha un fascino incantevole, ma esposta al sole e alle abbronzature di stagione è imbattibile: che fisico!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik)

L’attrice di origini ucraine, Anna Safroncik ha pubblicato uno scatto alle prime luci dell’alba, che ha fatto venire la pelle d’oca a tutti i suoi fans.

In un click inedito e raffinato, la sensualità le scivola addosso come un pennello si adatta ad un dipinto meraviglioso. Non bastano solo metafore o aforismi, per descrivere le migliori caratteristiche di una diva dello spettacolo, molto apprezzata sia dentro che fuori.

Nel corso di una brillante carriera davanti al piccolo schermo, Anna ha lavorato al fianco di personaggi noti della tv. Tra questi Roberto Farnesi e Martina Colombari, giusto per citarne alcuni, attori di fama nazionale che hanno contribuito a dare condire di romanticismo le riprese sul set.

Tra le opere cinematografiche di maggiore spicco balzano agli occhi di tutti le registrazioni della celebre fiction, “La figlia di Elisa – Il ritorno a Rivombrosa” e “Le tre rose di Eva”

GUARDA QUI>>>Gerry Scotti, il gesto commovente che lascia tutti a bocca aperta: i dettagli

Anna Safroncik, la perfezione in persona ripresa da più angolazioni

PER VEDERE LE FOTO DI ANNA SAFRONCIK, VAI SU SUCCESSIVO