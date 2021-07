“Beato il fotografo”, Antonella Fiordelisi sfida i faraglioni di Capri: chi le ha più belle? Fan in delirio – FOTO

Antonella Fiordelisi incanta tutti con uno scatto quasi da censura a largo della costa di Capri. Uno spettacolo attraente senza precedenti.

Continua ad accendersi di fascino, maestosità e curiosità, l’estate 2021 di un’Antonella Fiordelisi sempre più “bollente”, davanti alle telecamere.

La schermitrice, specializzata in spada e sciabola al momento è ferma con la sua passione di una vita. Nel frattempo, la blogger di Salerno ha trovato una nuova “amica” con la quale condividere le sue giornate.

Si tratta della sua stessa bellezza, condita da un fisico asciutto e sublime che richiama una sensualità ad altissimi livelli. L’influencer campana non ha nulla a che invidiare alle divinità presenti sul web che in questo momento si danno battaglia per la posa più bella, mai vista in precedenza.

Lei le batte proprio tutte, tra una virata in barca e uno scatto celestiale ai limiti della censura: vediamo come Antonella ha trovato il modo di “vincere” la maestosità dei Faraglioni durante il soggiorno a Capri

Antonella Fiordelisi, spettacolo panoramico in barca: un fisico da standing ovation

