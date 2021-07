“Beautiful”, anticipazioni puntata 4 luglio: il confronto

Beautiful, anticipazioni 4 luglio: dopo gli ultimi avvenimenti di casa Forrester, Steffy e Katie si confrontano sull’amore.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Quinn smascherare Brooke e Bill. Grazie al video del bacio girato da Shauna, la Fuller è riuscita a creare scompiglio in famiglia. Ridge ha dunque deciso di lasciare la Logan e correre dalla Fulton, partendo con lei per Las Vegas. Parallelamente Katie ha lasciato Bill, sostenendo di non potersi più fidare di lui. Lo Spencer ha deciso di lasciare la casa familiare per dare tempo alla moglie di assimilare la notizia, ma ha anche sostenuto che farà di tutto per farsi perdonare da lei. Nel frattempo Katie è ancora impegnata con la questione di Sally: la Logan teme che la stilista non si farà curare finché non sarà certa di avere Wyatt al suo fianco.

Beautiful, anticipazioni 4 luglio: Brooke cerca Ridge

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Katie e Steffy si confronteranno riguardo agli avvenimenti degli ultimi giorni. Le due parleranno in particolare di amori non corrisposti e fiducia all’interno della relazione coniugale. Steffy sarà aggiornata da Katie in merito alla relazione con Bill e si dirà sinceramente dispiaciuta per l’amica.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Brooke cercherà insistentemente Ridge senza tuttavia ottenere risposta da parte sua. L’unica cosa che è dato sapere alla Logan è che lo stilista ha lasciato Los Angeles, ma con chi e per quanto tempo resta un mistero ancora da svelare.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, domenica 4 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Per il momento è attesa una programmazione regolare durante tutta l’estate.