E’ un outfit multicolore e dai paesaggi mozzafiato quello sfoggiato dalla cestista Valentina Vignali nel suo ultimo scatto in piscina.

Per la nota cestista e modella riminese, Valentina Vignali, è giunto il tempo di darsi a dei piacevoli festeggiamenti per una ricorrenza molto importante. Ancor prima però di dedicarsi totalmente al loro svolgersi, l’influencer trentenne preferisce condividere con i suoi follower 2,3mil follower un nuovo travolgente look estivo nel corso di un suo soggiorno alpino ad Alta Badia.

Tra le alpi dunque, non più innevate, posizionata ad alta quota ed offrendo ai suoi ammiratori un panorama da togliere il fiato sul piano naturalistico, quello che invece è in procinto di affacciare sulla sua fisicità con “uno stile inimitabile” sembrerebbe dimostrarsi ancor più d’effetto. Scopriamone adesso tutti i dettagli.

Valentina Vignali, shorts e top mozzafiato a bordo piscina

