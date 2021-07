La straordinaria Benedetta Parodi stupisce con il suo ultimo selfie allo specchio, lo scatto mette alla prova il web. Piovono commenti sulla sua scollatura.

La carismatica oltre ogni limite conduttrice piemontese Benedetta Parodi, che aveva già sfoggiato sul suo profilo Instagram soltanto ventitré ore fa un allettante nuovo dettaglio in merito al suo abbigliamento, ed incredibilmente capace d’incuriosire in breve tempo la sua moltitudine di fan, continuerà ad agire seguendo questa entusiasmante vocazione.

A seguire dunque il bellissimo cappello in paglia indossato dalla celebre giornalista, classe 1972, e fortemente amata dal grande pubblico per il suo gusto in fatto di ricette, Benedetta deciderà, con ancor più ardore, di optare per una scollatura che a primo impatto potrebbe apparire agli occhi dei suoi fan come altrettanto “deliziosa“. Una meravigliosa variante di quella che è la sua inimitabile creatività in ambito culinario.

“Mannaggia quanto sei buona”, Benedetta Parodi e la scollatura che delizia il web

La conduttrice di “Bake Off – Italia“, attualmente alle prese con un emozionante soggiorno in quel della costiera amalfitana, e con tappa odierna nella suggestiva isola di Capri, ha mostrato attraverso uno scatto allo specchio nella mattinata di ieri, 2 luglio, l’outfit scelto in occasione di una serata per lei molto importante.

“Pronta per la serata.. ♥️“, scriverà in tal modo in didascalia la giornalista nata sotto il segno del Leone, alludendo ad un’appetitosa cenetta che si riserverà, con tanto di pubblicazioni pietanza per pietanza, all’Hotel Santa Caterina. In seguito alla condivisione dello scatto in cui Bendetta mostra un meraviglioso abito elegante, dalla fantasia floreale in bianco e nero, e dalla “profonda” scollatura sulla schiena, i suoi ammiratori la colmeranno con una lunghissima serie di apprezzamenti, paragonandola spesso a ciascuna delle delizie nobilmente documentate a tavola attraverso le sue storie. Una “Meravigliosa donna“, dunque, e soprattutto: “che eleganza 🌹💖😘👠👗” per la sua mise en place fin da subito valutata come “super super sexy“.

Eppure non finirà tanto semplicemente la standing ovation rivoltale da parte dei suoi fan. I quali, oltre a riferirsi al suo stile vorranno esprimere la loro opinione, unanimemente, anche nei confronti della sua scelta sui piatti, quanto sulla sua destinazione vacanziera. Perciò: “Che bella” e ancora di più: che “buona vacanza 😍“.