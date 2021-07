“Talento illegale”. Bianca Guaccero: vestitino da brividi con fondoschiena top – FOTO

Bianca Guaccero. La conduttrice pugliese si sta godendo le meritate ferie estive ma non abbandona il suo pubblico. Attivissima sul suo profilo Instagram: foto da capogiro

Cambiamenti, rivoluzioni, novità ma sicuramente anche riconferme nel palinsesto RAI presentato all’Altare della Patria a Roma per la prossima stagione televisiva 2021-’22. Tra queste non poteva mancare Bianca Guaccero che ritroveremo, simpatica ed energica come sempre, al comando del programma pomeridiano di Rai Due “Detto Fatto”.

Ospiti, tutorial, classifiche, consigli, racconti di storie delicate torneranno in scena alla conclusione del periodo estivo durante la trasmissione di genere factual che, nel corso dei mesi passati, ha avuto alti e bassi. Prima la sospensione a causa del famigerato “tutorial sulla spesa in modo sexy”, che ha generato l’indignazione del pubblico da casa, costringendo la dirigenza Rai a un intervento drastico. A conclusione di stagione, proprio la bellissima Bianca Guaccero ha fatto trepidare i suoi fan per motivi di salute. Risultata positiva al Covid19 (fortunatamente senza gravi ripercussioni), è stata costretta a un allontanamento forzato, riuscendo fortunatamente a tornare per i saluti finali.

Bianca Guaccero ha in serbo un’altra novità per il futuro.

Bianca Guaccero: il vestitino che fa girare la testa

Non solo “Detto Fatto”. Bianca Guaccero ha un altro progetto pronto a venire alla luce sulle reti Rai. Torna, infatti, al suo primo amore: la recitazione. La vedremo nella fiction per la regia di Cinzia Th Torrini dal titolo “Fino all’ultimo battito“. Con lei un cast stellare: Marco Bocci, Violante Placido e Loretta Goggi.

Nell’attesa che passino le ferie estive, la talentuosa attrice e presentatrice tv non fa mancare la sua presenza al folto stuolo dei suoi fan. Molto attiva sul social network Instagram, li porta con sè in vacanza attraverso i meravigliosi scatti che condivide pubblicamente.

A farle da compagna di viaggio c’è la dolce Alice, la figlioletta nata nel 2014 dall’ex marito, il regista Dario Acocella.

L’ultimo scatto pubblicato la vede fasciata in un aderentissimo mini dress rosa che mette in risalto la sua splendida forma e l’abbronzatura delicata dela sua pelle. La posa strategica esalta le curve da capogiro e le linee sinuose della sua bellezza mediterranea.

Tripudio di commenti entusiasti: “Che bomba”, “Mamma mia”, “Talento illegale”, “Avvistata la pantera rosa di Bitonto”.