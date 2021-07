“Bomba”. Giulia De Lellis in bikini fa salire la temperatura sui social FOTO

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio una delle influencer più amate del mondo di Instagram, se non la prima influencer in assoluto ad essere sbarcata sul pianeta dei social. Ha esordito a Uomini e Donne quando aveva appena vent’anni, dove cominciò la sua relazione con Andrea Damante: una storia d’amore che ha fatto impazzire milioni di persone e per cui in tanti sono stati male quando poi è giunta a capolinea. Ad oggi sono entrambi felici con i loro rispettivi partner e i loro rispettivi lavori che li rendono felici ed orgogliosi.

Giulia De Lellis, sempre più bella: nell’ultimo scatto fa impazzire i suoi numerosi fans

Giulia è appena tornata dalla Spagna dove ha registrato Love Island Italia, per la prima volta l’abbiamo vista nei panni di conduttrice dove ha conquistato tutti con questo suo esordio che ha davvero spiazzato i telespettatori che non si aspettavano che fosse davvero così brava. Adesso non le resta che godersi l’inizio dell’estate insieme ai suoi amici e al suo fidanzato Carlo Beretta con cui a settembre sarà un anno che stanno insieme: lui, molto riservato sui social, è una presenza fissa nella vita della sua amata e proprio qualche settimana fa le ha fatto una sorpresa presentandosi in Spagna a pochi giorni dalla fine del programma.

Nell’ultimo scatto Giulia è a bordo piscina in un posto paradisiaco, addosso uno dei soliti costumi della sua linea di Tezenis e sulla testa un grande cappello che la protegge dal sole. Anche questa volta, i commenti sotto al suo scatto non si sono affatto sprecati.