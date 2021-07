Carlo Conti. Il popolare presentatore televisivo ha usato il suo profilo social su Instagram per informare i fan dell’arrivo di un nuovo membro nella sua famiglia

Carlo Conti ha appena concluso una stagione televisiva straordinaria, fatta di successi innegabili attestati dall’impennata dei dati di share che lo promuovono, anno dopo anno, presentatore di punta delle reti di stato.

I suoi ultimi impegni lo hanno visto al timone del simpatico gioco con concorrenti vip “Top Dieci”. É stato recentemente anche conduttore dei prestigiosi premi cinematografici nostrani “David di Donatello” e, a fianco della collega Mara Venier, ha allietato il pubblico dei più piccoli nell’ultima edizione dello “Zecchino d’Oro”.

Ancora prima è stato il volto del varietà musicale “A grande richiesta” e ha portato sul piccolo schermo una rivisitazione del programma “Affari tuoi” dedicato alle coppie di giovani sposi. Stacanovista, non si è fermato nemmeno quando è risultato positivo al Covid19, presentando da remoto la trasmissione “Tale e quale show”. Il format è stato riconfermato per la stagione futura; sono già trapelati i nomi dei primi concorrenti tra cui: Stefania Orlando, Alba Parietti, Pierpaolo Pretelli, Ciro Priello dei The Jackal, Federica Nargi e Deborah Johnson.

Attualmente in pausa estiva, Carlo Conti ha rivelato una novità che riguarda la sua famiglia.

Carlo Conti: è arrivata Gina. Nuovo membro in famiglia

Carlo Conti è sposato dal 2012 con la costumista Francesca Vaccaro, conosciuta dietro le quinte degli studi Rai. I due hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Matteo, nato l’8 Febbraio 2014.

Il bambino è stato chiamato in questo modo, come rivelato dallo stesso presentatore, per il significato profondo che si cela dietro l’etimologia ebraica del nome: “dono di Dio”.

Questa volta, però, sono i suoi genitori ad aver fatto un regalo meraviglioso al piccolo. Hanno accolto, infatti, nella loro vita una nuova compagna di giochi, indubbiamente la migliore in assoluto. Si tratta di una dolce cucciola di cane di razza breton a cui è stato dato il nome di Gina.

A comunicarlo è stato lo stesso presentatore attraverso il suo profilo Instagram. Ha scritto: “Vi presento il nuovo arrivo in casa Conti: Gina!“. Ne fornisce una descrizione più esaustiva la moglie, Francesca Vaccaro, che fa le presentazioni con queste parole: “Buongiorno a tutti! Mi chiamo GINA! E sono la nuova figlia pelosetta di casa Conti! Mi piace rubare calzini, scarpe e magliette se lasciate qua e là. Mi piace rosicchiare di tutto un po’ ma porto tanta allegria e gioia in casa! Ancora non ho ben capito che la pipì si fa TUTTA sul prato ma piano piano imparerò”.

La nuova arrivata è stata accolta con commenti di giubilo da moltissimi fan ma anche dai colleghi vip di Carlo Conti. Antonella Clerici, Vanessa Incontrada, Rudi Zerbi, Manila Nazzaro, Paolo Belli, Giovanni Ciacci, Francesca Manzini sono solo alcuni dei volti noti che hanno manifestato le proprie congratulazioni.