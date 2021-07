Cracco, debutta il nuovo ristorante: location incredibile e novità sul menù

Cracco si è lanciato in una nuova avventura. L’ex giudice di “Masterchef” apre stasera i battenti del suo nuovo ristorante situato in una location incredibile.

Gusto, prelibatezze, piatti unici. Da stasera il nuovo ristorante di Cracco apre i battenti a Portofino. Nella suggestiva location, presso il Molo Umberto I, l’ex giudice di Masterchef inaugura il suo ristorante nel locale che un tempo ospitava lo storico “Pitosforo”, appartenente alla famiglia Vinelli. Dotato di un’incredibile terrazza vista porticciolo, la realtà aveva chiuso nel 2018.

Cracco ha ristrutturato la suggestiva location con il supporto degli architetti Laura Sartori Rimini e Roberto Peregalli, al suo fianco anche all’epoca della realizzazione del suo ristorante di Galleria Vittorio Emanuele. Il progetto rappresenta una nuova sfida per lo chef che dal 2019 ha conosciuto la massima popolarità, per poi risentire delle chiusure imposte dalla pandemia nell’ultimo anno e mezzo.

Ma Cracco non si è mai dato per vinto aprendo appena possibile una ristorante sui Navigli lo scorso aprile e ora in Liguria il “Cracco Portofino”.

Cracco, nuovo ristorante: novità incredibile

“Dopo il primo lockdown abbiamo cominciato a ridurre la carne nei menù. Dicono che troppa fa male, i clienti la chiedono sempre meno”. Con queste parole Cracco ha rivelato come nel suo nuovo ristorante ligure saranno serviti esclusivamente piatti vegetariani e di pesce.

Complice il luogo, dove dalle sei e mezza del mattino due pescatori riforniranno il ristorante con pescato fresco, la nuova creazione dello chef tra i più famosi in Italia non offre la carne. Dai gamberi, agli scampoli, ai risotti di pesce, tantissime le prelibatezze che sarà possibile gustare da questa sera al Cracco Portofino.

Un locale strepitoso le cui grandi finestre danno sul suggestivo golfo ligure. A questo si accompagnano gli arredi scelti dallo chef stellato che richiamano un’atmosfera dal sapore vintage. Non manca un tocco marino con dettagli che rievocano le barche e il mare.

Oltre a ristorante, il locale è anche bar e caffetteria. Tra le preparazioni in particolare saranno offerte specialità culinarie liguri. Inoltre, per via della sua vicinanza con gli ormeggi, verranno offerti anche servizi di catering per le imbarcazioni.