Giusy Ferreri ha condiviso un nuovo post in cui si è mostrata radiosa. Subito è boom di like e commenti.

Bellezza mozzafiato, fascino mediterraneo, sguardo incredibile. Giusy Ferreri si è mostrata radiosa come non mai nell’ultimo post condiviso sulla sua pagina Instagram, seguita da ben 234 mila follower. Su profilo la cantante condivide scatti di vita personale e professionale conquistando i fan con ogni scatto. Classe 1979, nata a Palermo, è diventata nota al grande pubblico a seguito della sua partecipazione alla prima edizione di X Factor. Fin dall’infanzia era attratta dalla musica iniziando be presto a frequentare scuole di canto. Tuttavia a soli otto anni le era stata diagnosticata una problematica cardiaca che è riuscita a superate solo dopo i vent’anni.

Per trasformare in realtà il suo sogno di diventare cantante, durante la gioventù la Ferreri si era trasferita a Milano per avvicinarsi al mondo della musica. Nel capoluogo lombardo si manteneva lavorando come cassiera per poi riuscire a firmare un contratto con la Warner tuttavia poi rescisso. Come ultima occasione Giusy aveva tento la sorta partecipando ai provini di X Factor. Una scelta vincente che le ha assicurato il successo. Da lì infatti la sua carriera è decollata portandola negli anni a sfornare hit di successo e collaborazioni con grandi big della musica.

Giusy Ferreri, fascino incredibile: radiosa come non mai

