Diletta Leotta e Can Yaman “Siete l’amore”. Una FOTO che è una cartolina

Una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. La conduttrice e l’attore fanno impazzire il web e in questo scatto sono incantevoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Diletta Leotta e Can Yaman sono sempre più innamorati. I due fanno sul serio e la bella conduttrice di Dazn è volata in Turchia per conoscere la famiglia dell’attore.

Nonostante le malelingue e i pettegolezzi degli ultimi mesi, quando sono uscite fuori delle fotografie che ritraevano la bella siciliana mentre si lasciava andare ad un bacio appassionato con Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma.

I due non si sono lasciati scalfire e Diletta ha precisato che quel bacio risaliva al mese di dicembre quando era single e ancora non conosceva il sex symbol turco.

Abbiamo visto la conduttrice di Radio 105 prendere parte a ”Celebrity hunted 2” e anche in quell’occasione ha chiesto ‘aiuto’ al suo amato mostrando a tutti quanto si amino.

Un amore al tramonto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta ha pubblicato uno scatto insieme a Can Yaman su una barca al tramonto. Lei indossa un bikini fosforescente che spicca e che contiene a fatica il suo lato A da urlo. L’attore ha una camicia bianca e un paio di occhiali da sole che lo rendono ancora più affascinante.

Sono senza dubbio una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo e questo scatto al tramonto regala una cartolina al pubblico di Instagram.

”Un bellissimo viaggio” scrive la bellissima conduttrice da 7,8 milioni di followers anche il suo Can è seguitissimo con 8,4 milioni di seguaci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Hanno un pubblico vastissimo che li segue e che li ama, lo si può notare dai commenti e i like che ricevono ad ogni scatto che pubblicano.