“Te amo te quiero tequila”: Elettra Lamborghini e il marito Afrojack si mostrano innamoratissimi sui social.

E’ sempre più affiatata la coppia Elettra Lamborghini e il marito Nick van de Wall in arte Afrojack. La cantante, molto attiva nel suo profilo Instagram, si mostra con un costumino bianco e coperta nella parte superiore da un abbraccio del suo lui. “Te amoo te quierooo tequilaa”: post pubblicato dalla Lamborghini, ha collezionato quasi 100 mila like. Tantissimi anche i commenti: tra cuori e occhi innamorati, la coppia risulta essere molto apprezzata sui social.

L’amore e il successo di “Pistolero”: l’estate infuocata di Elettra Lamborghini

Un’estate da sogno per Elettra Lamborghini che con il suo nuovo singolo “Pistolero” ha raggiunto le prime posizioni dei video in tendenza su Youtube ma non solo è diventato anche disco d’oro. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante sul suo profilo Instagram, ringraziando i suoi fans per il grande successo. Un brano esplosivo, che sta facendo ballare milioni di persone in tutto il mondo.

Per Elettra Lamborghini però non solo notorietà grazie alla sua canzone, ma anche tanto amore con il marito Afrojack. Il Disc jockey e la cantante si sono sposati il 26 settembre 2020 e tra qualche mese la coppia festeggerà il primo anno di matrimonio. Sui social si mostrano sempre più innamorati e tra un impegno di lavoro e l’altro i due si concedono del tempo per rilassarsi.

La cantante proprio in questi giorni, ha confessato di aver avuto un malore poco prima di salire sul palco di Battiti Live: “Ho avuto un mancamento, ho visto tutto bianco”. Troppo stress probabilmente per la cantante, che adesso potrà godersi a pieno il suo Afrojack.

Non solo complimenti però per Elettra Lamborghini che dopo la sua esperienza come opinionista all’Isola dei Famosi è stata durante criticata. Non si è fatta attendere però la risposta da parte della regina del twerking che ha detto: “Non mi sono sentita un pesce fuor d’acqua”.