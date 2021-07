Comincia l’estate per la meravigliosa Elisabetta Canalis: sempre più bella, ha conquistato i suoi numerosi followers con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Elisabetta Canalis è senza ombra di dubbio uno dei personaggi italiani più amati di sempre. Era solo una ragazzina quando si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione, non aveva la minima idea che nel giro di pochissimo tempo sarebbe diventata una colonna portante. Infatti il suo successo non è rimasto fermo nel nostro Paese, si è steso fino a raggiungere anche l’altra parte del mondo dove ad oggi vive con la sua splendida famiglia.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Elisabetta Canalis in bikini è più bella delle ventenni: con uno scatto conquista migliaia di followers

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v I s o d a E l I s a b e t t a C a n a l I s ( @ l I t t l ec r u m b _)

Quando è cominciata l’era dei social anche per i nostri personaggi famosi, è approdata pure lì e ha cominciato a raggiungere un discreto successo anche su questo campo. Instagram è un’ottima vetrina per permettere ai personaggi famosi più irraggiungibili di dare modo ai propri fans di far vedere un po’ quelle che sono le loro vite tra sprazzi di momenti quotidiani, amici, amori e famiglia. Elisabetta ha dato il via alla sua estate, pubblicando uno scatto in bikini che ha fatto girare la testa ai suoi numerosi followers. I commenti sotto allo scatto non si sprecano: una pioggia di complimenti per una delle showgirl più amate di tutti i tempi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Elisabetta ha collezionato tantissimi likes con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram. Nel giro di pochissimi minuti, ha mandato davvero il web in tilt semplicemente postando una foto dove si è mostrata a chi la segue su Instagram più bella che mai.