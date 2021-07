Elisabetta Canalis, dopo un lungo periodo di distanza dalle telecamere torna in tv, ed è un rientro col botto: la clamorosa indiscrezione sul futuro progetto che manda in delirio i fan

Un grande momento per Elisabetta Canalis, che dopo il lungo periodo trascorso negli Stati Uniti durato diversi anni, torna in tv per un rientro col botto. Il successo che contraddistingue la showgirl fin dall’inizio del suo percorso rappresentava già un sufficiente motivo per presumere un’inversione di rotta, che presto o tardi avrebbe di nuovo dato la possibilità all’icona degli anni 2000 di tornare ad apparire sul piccolo schermo.

Finalmente quel momento è arrivato, e le previsioni si sono avverate, per la gioia dei fan colti da un’ondata di stupore ed entusiasmo. L’ex velina sta già lavorando dalla realizzazione del progetto, e la messa in onda sarebbe prevista per la fine di agosto e gli inizi di settembre: scopriamo di che cosa si tratta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Mi hai cambiato la vita”, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: festeggiamenti da sogno

Elisabetta Canalis, l’attesissimo ritorno in tv

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Alessia Marcuzzi di spalle sul balcone con la schiena nuda, sensualità – FOTO

Un rientro a piccoli passi quello di Elisabetta Canalis, che prima della clamorosa notizia sul suo ritorno in tv, ha intrapreso il progetto come testimonial per “San Benedetto“, in sostituzione di Cindy Crawford dopo 5 lunghi anni. Strepitosa nella campagna “My Secret“, che celebra la bellezza della showgirl nella sua eterna giovinezza, grazie all’atto quotidiano per la cura di sè che passa attraverso l’idratazione del corpo, affidandosi al noto marchio di acqua minerale.

In molti avevano ipotizzato che fosse l’inizio di un nuovo percorso in patria, e i dubbi si sono rivelati presto realtà. Non solo prenderà parte a un nuovo progetto televisivo, ma ne sarà la guida. Il fortunato programma è “Vite da Copertina” su Tv 8, per il quale sono già cominciate le registrazioni.

In onda tra la fine di agosto e di primi di settembre con la trasmissione che segue le vicende riguardanti i grandi personaggi dello spettacolo mondiale, Elisabetta Canalis sarà il volto perfetto per trattare l’argomento, con la tipica classe internazionale che la contraddistingue.

Una grande notizia per i numerosissimo fan, che accolgono con trepidazione l’attesissimo ritorno dell’ex velina nelle vesti di conduttrice in tv.