I fan non riescono a fare a meno di seguire Justine Mattera che sfoggia i suoi lati migliori, l’ultimo post è irresistibile: che spettacolo

Justine Mattera è una donna dalle mille sfaccettature. Arrivata all’età di cinquant’anni ha ancora molto da mostrare e i fan impazziscono per lei. Di una bellezza fuori dal comune, è unica ed un esempio da seguire sotto ogni punto di vista.

La sua passione più grande è lo sport al quale non rinuncia mai, l’acqua fa parte di lei ed ogni occasione è buona per fare un tuffo in piscina. Amante della natura ma anche molto social, condivide con i follower tanti scatti e momenti della giornata.

GUARDA ANCHE>>>Roberta Morise in dolce compagnia… I piedi si intrecciano. La FOTO

Justine Mattera: al mare con un costume da urlo -FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

GUARDA ANCHE>>>“Beautiful”, anticipazioni puntata 4 luglio: il confronto

Per Justine Mattera è iniziata la stagione più bella. L’estate è la sua preferita e quando può stacca la spina per rilassarsi in riva al mare tra il rumore delle onde e la sabbia che scotta.

Così da qualche giorno ha cominciato a postare foto di questi momento di relax, il primo con un fenicottero finto tra le mani in una posizione molto sensuale.

Il secondo post è invece una serie di foto dove sfoggia un costume accattivante e le sue forme da urlo. Lato A in bella vista, addominale scolpito e sorriso incantevole. Il mare fa da cornice a questo capolavoro.

“Epica” scrive qualcuno sotto al post e poi ancora “Ma quanto sei fi*a” aggiunge qualcun altro.

Le sue foto con quei costumi strepitosi sono un carico di energia per questa stagione di rinascita e mettono si buon umore chiunque la guardi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Sarà un’estate bollente per Instagram, considerando le foto che girano in questi primi giorni di caldo. I vip si sono dati alla pazza gioia e per loro è arrivato il momento di sfoggiare il costume più bello. Impossibile resistere a così tanta bellezza, ma Justine Mattera oggi le ha superate tutte.