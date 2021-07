Euro 2020: l’assurda richiesta dei tifosi della Francia. Inaccettabile

Euro 2020. Dopo l’uscita della nazionale francese dalla competizione a causa della sconfitta contro la squadra svizzera, i tifosi d’oltralpe hanno avanzato una richiesta inaudita

Le competizioni europee di diversa natura non hanno portato troppo bene alla Francia durante il corso del 2021. All’ “Eurovision Song Contest” del maggio scorso, la cantante Barbara Pravi è arrivata al secondo posto con il brano “Voila”, surclassata dalla decisione del pubblico che ha consegnato la vittoria nelle mani dei nostri Maneskin.

Ne è conseguita una polemica incredibile con la richiesta imbarazzante dei francesi di squalificare la band italiana per il presunto uso di cocaina del cantante Damiano David che sarebbe stato così ingenuo da farlo in diretta, davanti alle telecamere di tutto il mondo.

Le persone più malizione potrebbero addure che i francesi non sappiano perdere sportivamente perché una simile pretesa è stata avanzata anche in occasione dei campionati europei di calcio. Cosa pretendono i tifosi d’oltralpe?

Euro 2020: i tifosi francesi lanciano una petizione risibile

La partita Francia – Svizzera è stata giocata il 28 giugno scorso e ha visto la vittoria della nazionale elvetica dopo i calci di rigore con il risutato finale di 7 a 8.

La sconfitta definitiva dei francesi è avvenuta a causa (o per merito, dipende dai punti di vista) di Yann Sommer, 32 anni, portiere attualmente attivo nel team del Borussia Mönchengladbach, che ha parato il calcio di rigore che ha deciso la qualificazione della propria nazionale. Il suo avversario, in quel momento, era Kylian Mbappè, attaccante del Paris Saint-Germain, probabilmente prossimo al Real Madrid.

Come in un copione già visto, i francesi non ci stanno e hanno lanciato una petizione online che viene accolta dagli altri paesi come un fatto ridicolo. Secondo i tifosi blu, bianco, rosso il rigore tirato da Mbappè non sarebbe valido e chiedono alla Uefa di ritirarlo. Il portiere Sommer si sarebbe mosso troppo presto.

Ovviamente non si tratta di richiesta ufficiale proveniente dalla Federazione francese e non sarà in alcun modo presa in considerazione. Inoltre, i piedi sulla linea di porta di Sommer sono stati controllati dal Var: nessuna irregolarità rilevata.

Ciò che fa più sorridere non è solo il lancio della petizione, ma che ben 270mila persone abbiano aderito. L’obiettivo è raggiungere le 500mila unità. Assolutamente incredibile.