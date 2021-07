Federica Pellegrini è diventata un monumento artistico, dipinto dai grandi del mestiere. Tutti i dettagli di un fisico irragiungibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

La campionessa in stile libero, nazionale nei 200 metri e 400 a livello europeo, Federica Pellegrini è stata protagonista di uno scatto atipico dalle sue parti.

Tutti i fan e telespettatori della campionessa sportiva erano abituati a vederla in altre vesti. Il fisico esuberante è il dettaglio che più cade nell’occhio, frutto di intensi allenamenti per tenersi in forma tutto l’anno.

La pandemia da Covid-19 non ha preso il sopravvento su di lei, nonostante la dolorosa quarantena. La nuotatrice è riuscita a mantenere inalterati i suoi capisaldi di bellezza, mettendo spesso in evidenza un’eleganza atipica, come in occasione della passerella a Sanremo 2021.

Anche in quella circostanza, la “numero uno” ha fatto il suo bel figurone, accompagnata dalle approvazioni del pubblico da casa e non solo

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Patrimonio italiano di bellezza” Andrea Delogu, il vestito si alza e Instagram scoppia – FOTO

Federica Pellegrini, unica e inimitabile: un dipinto di Michelangelo

PER VEDERE LA FOTO DI FEDERICA PELLEGRINI, VAI SU SUCCESSIVO