Filippa Lagerback orgogliosa del traguardo raggiunto dalla figlia-FOTO

La conduttrice Filippa Lagerback su instagram si è dimostrata orgogliosa e fiera di sua figlia che ha raggiunto un traguardo importante

Filippa Lagerback festeggia su instagram con una serie di foto, la figlia che si è appena diplomata. La meravigliosa e bellissima figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari ha ricevuto il suo diploma liceale. E mamma e papà non potrebbero essere più orgogliosi di lei. La conduttrice ha condiviso anche una foto di loro tre insieme e sono bellissimi, una famiglia meravigliosa.

Filippa Lagerback festeggia la figlia su instagram

La conduttrice ha mostrato il momento in cui gli studenti, compresa la figlia, hanno lanciato i loro capelli del diploma in aria colmi di gioia per aver raggiunto il traguardo tanto atteso. Comincia una nuova vita e un nuovo percorso per la figlia di Bossari e della Lagerback, la bella Stella. Nelle foto condivisa dalla madre si vede la bellezza della figlia che assomiglia tantissimo sia alla mamma che al papà. Ha i colori di bossari e il sorriso, ma poi i lineamenti sono tutti della madre. Per i due coniugi lei è l’unica figlia e il centro della loro vita. La Lagererback infatti commenta spesso scrivendo che lei è il loro sole. Recentemente sono stai in vacanza in Grecia dove si sono goduti sole e relax.

E ieri sera invece come tutti gli italiani hanno guardato insieme la partita degli azzurri che hanno vinto ancora una volta rendendo orgogliosi il loro paese. Anche la Lagerback ha condiviso la fatidica foto mentre ha fatto il vaccino come fanno ormai tutti per pubblicizzare e spingere più persone possibile a vaccinarsi. Ha scritto:“Lo so la stavate aspettando questo foto vero? Ma con questo post voglio dire grazie! Mi sono molto emozionata stamattina arrivando al centro vaccinale di Schiranna a Varese incontrando i volontari, gli alpini, i ragazzi dell’esercito, i medici e gli infermieri: tutti con un sorriso di gentilezza per togliere lo stress del momento.

Organizzazione impeccabile e nel pensare di questo momento come l’inizio di una nuova libertà e la fine di un incubo, sono scese le lacrime. Grazie”. Insomma anche lei si è sottoposta al vaccino come è giusto che sia. Solo in questo modo raggiungeremo l’immunità di gregge.