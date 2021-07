Francesca Verdini ci racconta un po’ della sua vacanza. Fisico perfetto tanto da fare invidia ma senza la sua dolce metà. La curiosità sale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da francesca verdini ✨ (@fraverdini)

Lei è una delle donne più attenzionate del momento. Su di lei, da due anni, si sono accesi i riflettori del gossip perché fidanzata di uno dei politici più in vista del nostro Paese. Parliamo di Francesca Verdini, compagna di Matteo Salvini.

Neo laureata e ristoratrice, la giovane fa coppia fissa con il leader della Lega dal 2019, dopo che il politico aveva detto addio ad Elisa Isoardi.

Tra i due la differenza d’età è notevole ma Matteo e Francesca si conoscono da quando lei era piccola. Salvini è, infatti, amico del padre, Denis Verdini, parlamentare di Forza Italia e storico braccio destro di Silvio Berlusconi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Pazzesca”. Chiara Ferragni in bikini a Forte dei Marmi conquista tutti – FOTO

Francesca Verdini, bikini e fisico da fare invidia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da francesca verdini ✨ (@fraverdini)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Patrimonio italiano di bellezza” Andrea Delogu, il vestito si alza e Instagram scoppia – FOTO

Tempo di mare e vacanza per Francesca Verdini, la giovane fidanzata del leader della Lega, Matteo Salvini. La neolaureata si gode il suo meritato relax ma è tutta sola? È questo uno dei primi pensieri che frullano in testa vedendo i suoi scatti in bikini.

La dottoressa in Economia indossa un bikini nero e un copricostume bianco, molto trasparente. Fisico mozzafiato, filiforme e longilineo. Perfetto, senza nessun difetto, forme leggere ma gambe lunghe e da fare invidia. Prima seduta su una magnifica scalinata mostra il suo stacco di gamba, poi selfie di rito davanti allo specchio. Occhiali da sole, piedi scalzi e pochette da spiaggia. Pronti, partenza e mare sia!

E in tutto questo Matteo Salvini dove sta? Lontano dalla sua lei per motivi di politica o accanto a Francesca ma sotto mentite spoglie senza farsi vedere? La curiosità sale a mille e tutti vorrebbero sapere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da francesca verdini ✨ (@fraverdini)

La Verdini, invece, dà soltanto il buongiorno a tutti senza aggiungere altro. Stuzzica un po’ l’attenzione e l’interesse sale. Tanti commenti alle foto, tra saluti e complimenti. C’è chi sottolinea che lei è sempre nel pieno della sua bellezza con “Sempre al top”.