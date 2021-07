Francesco Totti, prima di Ilary Blasi: la relazione con la protagonista di “Avanti un altro”

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una coppia consolidata e affiatata e insieme hanno avuto ben tre figli ma prima l’ex calciatore aveva una relazione con un altro personaggio noto di “Avanti un altro”

“Er pupone” e la sua Ilary sono una coppia molto unita che appare sempre sui social network o in tv o durante le interviste insieme sempre molto unita, affiatata e con nessuna crisi in vista dal lontano 2005 quando i due sono convolati a nozze. Hanno avuto ben tre bellissimi figli. Non c’è mai stato un tradimento da parte di Francesco Totti né della sua consorte e poco tempo fa, cioè il 19 giugno, la coppia ha festeggiato 16 anni di matrimonio, rendendolo pubblico anche con uno scatto bellissimo su Instagram del campione ex capitano della Roma.

L’asso giallorosso ha scritto “16 anni di noi”, facendo seguire a questa didascalia della foto che li ritrae insieme due cuoricini rossi. Tanti sono stati i commenti a questa meravigliosa immagine della coppia romana, tra cui anche quelli di personaggi noti del mondo dello spettacolo come Fiorella Mannoia. La cantante ha scritto: “Io ho ancora la vostra bomboniera”. Sono due persone innamorate comunicano molto a chi li conosce ma anche a chi è solo fan del calciatore e di Ilary Blasi.

La ex fidanzata di Francesco Totti prima di Ilary Blasi

Francesco Totti prima di fidanzarsi e poi sposarsi con la sua attuale moglie ha avuto una relazione con Maria Mazza, attrice e showgirl, che nel cast di “Avanti un altro“, il programma di successo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, aveva il ruolo della “dottoressa”.

I due si sono frequentati per un paio di anni poi la storia è all’improvviso finita. Né Totti né la Mazza hanno mai dichiarato i motivi ma certo per avere una fine così brusca sarà successo di sicuro qualcosa.