Gerry Scotti: addio al sabato, fatto fuori dalla sua migliore amica

Triste novità per i fan di Gerry Scotti. Il sabato non sarà lo stesso: cambiamenti in arrivo. Al suo posto la bellissima presentatrice

Gerry Scotti è da sempre uno dei volti più amati del piccolo schermo. Con lui ogni cosa diventa divertente e bella da seguire. Dai quiz, di cui è senza dubbio il re di Mediaset, alla risata, alle sfide di talenti, fino ai servizi più seri.

Nel corso della sua lunga carriera ha fatto davvero tante cose lo zio Gerry e anche che ora è estate, tempo di vacanze e di ferie per i principali volti della televisione, lui non manca sul piccolo schermo.

Ha terminato da poco l’impegno con “Striscia la notizia” al fianco della sua amica e collega Michelle Hunziker, ma Mediaset ha deciso di dargli ancora spazio.

Per lui però la corsa termina proprio oggi. Dice addio al sabato sera Gerry “tradito” proprio da colei che è la sua migliore amica, in tv e non solo.

Gerry Scotti lascia, ecco chi arriva al sabato

Gerry Scotti dice addio al suo sabato sera con “The Winner Is”. Termina stasera, infatti, la messa in onda delle repliche di questo suo programma. Ecco che così non ci sarà più a tenerci compagnia alla sera. I suoi fan dovranno accontentarsi delle repliche di “Cadura libera” nel tardo pomeriggio.

A sostituire lo zio Gerry sarà la sua più cara amica: Michelle Hunziker. Da sabato 10 luglio, infatti, l’azienda della famiglia Berlusconi ha deciso di mandare in onda le repliche di “All Together Now”.

Un modo per trascorrere il sabato in allegria e per prepararsi anche alla nuova edizione dello show già confermata nella nuova stagione televisiva, sempre con la conduzione di Michelle Hunziker e con Anna Tatangelo, Rota Pavone, Francesco Renga e J-Ax nella giuria.

Non c’è ancora una data per la messa in onda ma si partirà di sicuro in autunno con gli artisti che si esibiranno di fronte al muro composta da cento personalità del mondo della musica e non solo, e saranno loro a dare l’assenso alla performance alzandosi in piedi.