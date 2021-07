Il Volo. I tre tenori sono contrapposti per stile e fama ai colleghi musicisti Maneskin. Entrambi i gruppi stanno dando lustro alla nostra nazione: grandi differenze tra loro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

Il Volo e i Maneskin. Due realtà musicali italiane così diverse, eppure sono molteplici i punti in comune.

I Maneskin, com’è noto, spaziano tra sonorità pop e rock e sono una band composta da quattro elementi: Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). Il Volo, invece, raggruppa due tenori e un baritono (Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble), esibendosi in un repertorio che potremmo definire più “classico”.

Tutti giovanissimi, tutti di grande talento, stanno dando lustro a livello internazionale all’Italia intera. Entrambi i gruppi, vincitori del Festival di Sanremo in recenti edizioni, sono stati elevati alla fama grazie a programmi televisivi. I Maneskin devono la loro notorietà a “X-Factor“; i ragazzi de Il Volo erano ancora adolescenti quando parteciparono a “Ti lascio una canzone”.

Sono attualmente impegnati in tour che li porteranno in giro per il mondo. Fuori dai confini nostrani sono stati notati grazie all’Eurovision Song Contest, vinto quest’anno dai Maneskin, e che conferì la medaglia di bronzo a Il Volo nel 2015.

Il Volo: sfida ai Maneskin? Chi è più rock

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Abiti succinti di pelle, trasgressivi, trucco pesante e sonorità contemporanee, i Maneskin rappresentano l’incarnazione del cliché delle rock star del passato. In realtà, se proprio vogliamo sdoganare vecchi stereotipi, non è proprio così. Descrivendo il compagno d’avventure, Damiano David, gli altri membri del gruppo l’hanno descritto così: “Damiano beve a malapena la birra. É proprio uno sfigato, un imbranato: va a letto alle 23 con la sua camomilla”. É inoltre fidanzato da quattro anni con la stessa persona, l’attrice Giorgia Soleri.

LEGGI ANCHE -> Colapesce e Dimartino sono i “Toy Boy” di Ornella Vanoni: nuova hit dell’estate

Nessun pettegolezzo sugli altri tre membri della band. L’eccentricità è portata solo sul palco, in realtà sono sempre iper concentrati sul lavoro e sulla loro musica.

A sorpresa, sono i ragazzi de Il Volo che, invece, sono i più rock di tutti. Sono stati accusati di aver distrutto una camera d’albergo e hanno una vita sentimentale abbastanza movimentata.

Piero Barone è stato legato a Valentina Allegri, la figlia del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. I gossip nostrani lo vogliono unito in passato anche con la ‘Iena’ Veronica Ruggeri. Si è vociferato di un flirt, poi smentito, con Elisabetta Gregoraci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Maneskin, il brano del 2017 è il secondo più ascoltato al mondo

Sembra che Ignazio Boschetto abbia frequentato Roberta Morise, ex fidanzata di Carlo Conti ed ex co-conduttrice de “I Fatti Vostri”. Gianluca Ginoble si accompagna a una ragazza di nome Francesca, simile nell’aspetto a Silvia Toffanin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

Lo stesso Ginoble aveva chiuso una storia con una giovane chiamata Martina. É stato paparazzato con Mercedesz, la figlia di Eva Henger e con la fotomodella sarda Pasqualina Sanna, ex concorrente de “La Pupa e il Secchione”.