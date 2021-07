Karina Cascella si gode l’estate italiana. Tra un tuffo e l’altro si concede qualche scatto da mostrare al web estasiato davanti a certe foto

Da molto tempo non si vede in televisione, Karina Cascella l’opinionista dei salotti di Barbara D’Urso quest’anno è andata in vacanza prima ed ora si gode il relax e la tranquillità dell’estate.

La donna è anche molto attiva sui social dove è seguita da più di un milione di follower con i quali condivide alcuni momenti della sua giornata. Le ultime foto lasciano senza fiato e i fan non sanno più dove guardare.

GUARDA QUI>>Benedetta Parodi, il selfie allo specchio. Piovono commenti per la schiena scoperta- FOTO

Karina Cascella: costume celeste e sguardo bollente

PER SCOPRIRLA VAI SU SUCCESSIVO