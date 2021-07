“Beato l’uomo che hai accanto”, Laura D’Amore scopre il bikini micro: davanzale da infarto – FOTO

Laura D’Amore è uno spettacolo di bellezza divina per gli occhi dei fans. Via il pareo trasparente: ora si può sognare.

Tra le web influencer più acclamate del web c’è lei, la bella e affascinante Laura D’Amore. La hostess di Alitalia ha dato il via ad uno spettacolo a luci rosse.

Un autentico “panorama” di bellezza senza confini che ti entra dritta nel cuore, senza via di scampo. Al principio dell’iscrzione sui social network, Laura era già perfetta, ma sconosciuta agli occhi di molti fan che oggi non riescono a resistere di fronte ad un fascino celestiale come il suo.

La blogger si è fatta strada, mostrando il senso del dovere fino all’ultimo. Amante dei viaggi e delle attrazioni turistiche in giro per il mondo, la Miss non si è mai data un limite, girando di città in città, senza una meta ben specifica.

Ora la sua espressione, condita da un sorriso radioso e inimitabile è il “faro” principale, dal quale attingere felicità e buon umore

Laura D’Amore, il sogno dei fan diventa realtà: bellezza senza pregiudizi

