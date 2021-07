La bellissima attrice italiana ha postato di nuovo sul suo profilo Instagram: questa volta si tratta di una foto estiva, ma piccante!

La Torrisi è sempre molto attiva sui social network, in particolare su Instagram, dove conta ormai più di 1,3 milioni di followers.

Sul suo profilo mostra i suoi viaggi, la sua vita privata, i suoi affetti più stretti, le foto dei servizi fotografici, la sua quotidianità e molto altro…

Nella descrizione del profilo si presenta come “mamma di Martina” e dei due cagnolini Belle e Yuki, come attrice e come appassionata di mare, equitazione, libri, musica, natura e, ovviamente, recitazione.

Proprio oggi Laura ha postato una nuova foto: si tratta di uno scatto che vi farà sudare… tenetevi forte!

Laura Torrisi è estrema: curve che ti fanno innamorare e fascino che ti manda K.O!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Questa foto, scattata all’Isola Alicudi, è stata caricata circa due ore fa, eppure ha già fatto il giro del web: Instagram si è inevitabilmente intasato!

Nell’immagine viene inquadrata la splendida attrice di profilo, con indosso soltanto lo slippino di un bikini bianco: la sua posa è super sensuale, perché copre il davanzale soltanto con le mani e, allo stesso tempo, lascia intravedere il fondoschiena.

La strepitosa Laura Torrisi non poteva fare ai fan un regalo migliore: il post è stato un successo, con più di 53.000 mi piace e quasi 1.000 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti alla sua oggettiva bellezza, apprezzamenti sul suo fisico, elogi, lusinghe e messaggi di supporto, stima e affetto scritti dai seguaci più affezionati.

Ecco alcuni dei commenti lasciati dagli utenti: “L’italiana più bella in assoluto“, “Quando dicono che la perfezione non esiste, faccio vedere una tua foto“, “Hai reso questo giorno bellissimo“, oppure “Monica Bellucci 2.0“.

Una cosa è certa: al suo fascino è impossibile resistere!