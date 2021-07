Shaila Gatta ha condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram scatti in cui ha sfoggiato la sua bellezza incredibile. Subito è tripudio di cuori e commenti.

Shaila Gatta è sempre più radiosa? La velina di “Striscia la Notizia” non smette mai di stupire i suoi fan condividendo sulla sua seguitissima pagina Instagram scatti in cui è incredibile. La ballerina, 30 anni di Anversa, ha conquistato il pubblico negli anni grazie al suo fisico statuario, il suo talento e la sua verve. Solare e positiva, la sua energia è sempre coinvolgente.

Da sempre appassionata al mondo della danza, fin da piccola ha avuto il sogno di diventare una grande ballerina. Un sogno che ha inseguito con tenacia e costanza riuscendo a trasformarlo in realtà. A 16 anni si è trasferita a Roma da sola proprio per formarsi come ballerina, nonostante suo padre fosse contrario. Grazie alla partecipazione ad “Amici” è riuscita a emergere nello spettacolo entrando poi nel corpo di ballo di programmi del calibro di “Ciao Darwin” per poi approdare a “Striscia la Notizia”.

Shaila Gatta: fisico incredibile, fan senza fiato

