“Sei bella come il 2-0 di Insigne”, Maria Pia Calzone “mi illumini d’immenso”: si confonde con Madre Natura, un sogno – FOTO

“Bentornato mese di Luglio” per Maria Pia Calzone, poetica su Instagram illumina i cuori dei fans: che bella!

Associarla alla nazionale italiana è un piacere immenso per una donna di stile “patriottico” come Maria Pia Calzone.

Gli Azzurri di Roberto Mancini stanno disputando un Europeo 2020 favoloso. Da outsider del torneo a certezza nel gioco e nella manovra di un gruppo di giocatori, sempre più affiatato, ogni partita che passa.

Di questa Nazionale meravigliosa, anche Maria Pia Calzone, l’ex “Donna Imma” della serie tv “Gomorra” ne va fierissima. Non abbiamo alcun dubbio che una napoletana verace e innamorata della sua terra, come lei non abbia impazzito di gioia alla “pennellata” d’autore di Lorenzo il “Magnifico” Insigne, punto di riferimento della squadra della sua città, il Napoli Calcio.

Qualcuno tra i commenti infatti si è divertito a paragonare la sua immensa bellezza al gol spettacolare dle 10 Azzurro. Inoltre lo scatto ai piedi del sole su Instagram di Maria Pia ha illuminato in un batter d’occhio gli occhi e il cuore di tutti i suoi fan: vediamolo nei dettagli

Maria Pia Calzone sorride spensierata alle telecamere: una bellezza divina

