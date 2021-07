Rapisce tutti con un solo sguardo Nunzia De Girolamo con la sua nuova foto pubblicata su Instagram. Pubblico in estasi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

È una vera rivelazione, un fenomeno del momento destinato a crescere e brillare sempre di più. Parliamo di Nunzia De Girolamo, la ex politica, nelle fila del partito di Silvio Berlusconi, che da diverso tempo si è votata alla tv, ed in particolare, alla conduzione.

Diversi esperimenti quelli che lei ha già fatto e tutti riusciti con il massimo dei risultati. Il pubblico ha imparato a conoscerla in questa nuova veste e la apprezza decisamente. Anche su Instagram ogni foto è un’esplosine di pathos.

Nunzia De Girolamo, eleganza e sguardo che rapisce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo in tutta la sua eleganza ed estrema bellezza. È così che si mostra su Instagram l’ex ministro in una foto che è stata molto apprezzata dal suo pubblico.

A lei non serve molto per conquistare i follower che la seguono assiduamente sui social ed in particolare su Instagram. Scatto realizzato durante una manifestazione alla quale Nunzia ha partecipato.

Si tratta dell’evento organizzato ieri a Sorrento da ALIS, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile. Molte le figure di spicco della politica, da Luigi Di Maio a Teresa Bellanova che la De Girolamo ha coordinato sul palco.

Come sempre non ha fatto mancare il suo savoire-fare unito alla sua eleganza, due elementi che si uniscono al suo saper dialogare con la gente e la rendono una donna speciale, sempre più amata.

Abito bianco con delicate fantasie, scollo e schiena scoperta. Così Nunzia De Girolamo ha deliziato il pubblico di Sorrento e quello dei social. Scatto rubato durante la manifestazione mentre lei attenta nell’ascolto viene colta in una espressione seria ma con uno sguardo che rapisce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

A lei serve solo questo per stendere tutti. Applausi e mille complimenti diversi. Nonostante la moglie di Francesco Boccia non sia più in età da concorso di bellezza, per uno dei suoi fan è “Miss Italia”.