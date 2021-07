Orietta Berti è una star della musica italiana, tutti la amano e l’apprezzano non solo per la sua voce ma anche per la sua eleganza. L’avete mai vista da giovane?

Orietta Berti è un’eccellenza tutta italiana, la sua voce ha accompagnato moltissime generazioni, le sue canzoni sono diventate la colonna sonora della vita dei suoi fan. E’ stata soprannominata l‘usignolo di Cavriago per le sue spiccate doti canore, oltre ad essere una stella della musica brilla anche per la sua eleganza.

La brava Orietta ha iniziato la sua carriera da cantante quando era solo una ragazzina, ha avuto diverse esperienze internazionali ed ha regalato al mondo dei veri capolavori, ora è tornata alla ribalta con Mille, la canzone cantata con Fedez ed Achille Lauro che sta scalando le classifiche.

Orietta è un istituzione, la sua carriera è intrisa di successi, negli anni è diventata anche opinionista di numerose trasmissioni televisive. Orietta è unica e proprio per questo è amata da moltissime persone.

Hai mai visto Orietta da ragazza? Non crederai ai tuoi occhi

Orietta ha iniziato la sua carriera da cantante verso il 1960, quando partecipa alla manifestazione “Il disco d’oro” gareggiando con la grandissima Iva Zanicchi e con il magnifico Gianni Morandi.

La cantante è sempre stata una bellissima donna, in televisione è sempre molto preparata, non ha mai un capello fuori posto, il trucco è da diva e gli outfit pensati a posta per lei. La sua vitalità, il suo carattere gioviale, l’autoironia e la disponibilità hanno fatto di lei una persona da amare non solo artisticamente ma anche umanamente.

Nello scatto in bianco e nero Orietta è una raffinata ragazza, molto semplice ma dallo sguardo vivace ed il sorriso quasi accennato. Il suo viso truccato solo agli occhi rappresenta quelle bellezze senza tempo, la chioma folta un tempo come oggi è ancora un suo vanto che sfoggia con estrema eleganza.

Orietta è unica e rappresenta quella fetta di artisti che un tempo hanno fatto grande il nostro bel paese.