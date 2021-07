Ornella Muti, la foto che incanta il web. Il fascino intramontabile dell’attrice, che incarna un sogno di bellezza eterno: semplicemente divina

Prestigioso nome del cinema italiano, Ornella Muti è senza dubbio una delle attrici più autorevoli e indimenticabili che vanti la storia del nostro territorio. Dotata di un’immagine e grazia senza paragoni, unita al carisma che le conferisce un’aurea magnetica, essenza di pura femminilità, che da sempre contraddistingue la sua figura.

Le particolarità uniche dell’attrice, che formano un cocktail di rara bellezza, sono conferite dal mix di origini che la caratterizzano. Nata da padre napoletano e da madre di origine estone e russa a sua volta, evidenzia da subito doti estetiche fuori dal comune, per le quali viene presto notata, per il debutto nel mondo del cinema all’età di soli 14 anni.

Da subito ottiene il clamoroso successo, che la vede interpretare numerose parti in Italia e all’estero, fino alla totale affermazione, che porta con sè numerosi premi e riconoscimenti, in collaborazione con alcuni dei più grandi registi.

Il sogno di bellezza più irraggiungibile e proibito, ha lasciato il segno in ognuna delle pellicole a cui ha partecipato, in immagini indelebili nella memoria collettiva. Su Instagram il primo piano che sconvolge i fan, i quali rimangono attoniti davanti a quella che in molti ritengono la donna più attraente del mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Orietta Berti, quando l’epoca era diversa. Che schianto, non l’avete mai vista così

Ornella Muti, icona di eterna bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Paola Perego, in arrivo una nuova avventura per la conduttrice

Eleganza, classe e carisma ipnotico: nessuno di questi aspetti di Ornella Muti esercita oggi una potenza inferiore. La dimostrazione nello scatto pubblicato su Instagram, un primo piano che la ritrae sorridente ed enigmatica, catturando il suo magnetismo che dagli esordi travolge e seduce.

Il taglio ammaliante degli occhi azzurri sono l’essenza della più elegante sensualità, che non ha mai avuto necessità di essere ostentata. Classe e fascino, cultura e profondità: un’icona senza tempo che non permette paragoni, in tutto il suo indimenticabile incanto.

“La donna più bella del mondo”, “Da un altro pianeta”, “Meravigliosa”, i commenti al post dell’attrice sono tentativi di esprimere la contemplazione imposta dalla sua bellezza, simbolo di eternità.