Paola Perego, in arrivo una nuova avventura per la conduttrice

Paola Perego, la conduttrice fa l’annuncio sui social: in arrivo per lei una nuova avventura. Ma i fans le suggeriscono altro.

Paola Perego, la conduttrice appare sui social più in forma che mai. Super abbronzata, sfoggia nelle sue foto un viso acqua e sapone che piace e convince il web. In alcuni scatti non manca il pizzico d’ironia, come in questa foto che risale a pochi giorni fa.

La Perego opta per un outfit casual indossando un pantalone comodo bianco che si vede appena in quanto la foto è a mezzo busto ed una t-shirt che suscita l’ilarità e la massima condivisione del web: “L’invidia è una brutta bestia“. Il capo viene indossato con la massima disinvoltura, quasi a voler lanciare un messaggio specifico. Ma la stessa commenta: “Collezione di t-shirt di un certo spessore 😂”.

Paola Perego, la nuova avventura della conduttrice

Nuova avventura estiva per la Perego, l’annuncio è arrivato sui social. La diretta interessata infatti scrive: “CI SIAMO! ❤️ Da domenica 4 Luglio, per tutte le domeniche di Luglio…con #ILMOMENTOMIGLIORE”. Un appuntamento previsto nel tardo pomeriggio, in diretta su Radio Due, insieme ad Elena Di Cioccio.

Il post è corredato da apposita foto che la immortala pronta per questo nuovo progetto lavorativo. In fase di organizzazione del programma, la Perego appare più carica che mai. I fans ovviamente sono contenti per questa notizia ed alcuni personaggi del mondo dello spettacolo sostengono la collega.

Da Sandra Milo – attivissima sui social – a Ingrid Muccitelli e poi tanti followers contenti per questa nuova avventura. Ad eccezione di un fan che le fa una proposta specifica.

“Paola ritorna a mediaset ci sarà la talpa nessuno condurrebbe questo reality come te” una richiesta che rievoca le tre edizioni del reality – 2004, 2005 e 2008 – condotte tutte dalla Perego. Nessuna risposta pervenuta dalla diretta interessata, al momento.