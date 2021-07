Chiara Ferragni in bikini ha conquistato tutti con gli ultimi scatti che ha pubblicato su Instagram: a Forte dei Marmi si sta godendo l’inizio dell’estate con la sua famiglia

Chiara Ferragni è l’imprenditrice digitale più amata del mondo dei social. Sono anni oramai che si è costruita un impero, ma sui social è diventata conosciuta ma soprattutto così tanto amata quando ha cominciato la sua relazione con Fedez e ha cominciato a mostrare la parte più vera e spontanea di sé. Nel giro di pochissimi mesi, la famiglia “Ferragnez” è diventata la preferita dell’Italia: Chiara, Federico, Leone e la piccola Vittoria, hanno fatto breccia nei cuori di tutti quelli che li seguono e ne sono veramente tanti.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Chiara Ferragni in bikini a Forte dei Marmi, mai stata così bella

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a C h i a r a F e r r a g n i ✨ ( @ c h i a r a f e r r a g n i)

Chiara, dopo aver messo al mondo la piccola Vittoria, si è rimessa a lavorare per tornare al fisico che aveva prima e prepararsi per l’estate che è appena cominciata. E adesso si sta godendo questi primi giorni di mare a Forte dei Marmi insieme alla sua splendida famiglia: avvolta da un costume che la avvolge perfettamente. Fedez si è unito a loro pochi giorni fa e adesso si stanno godendo dei giorni di relax, la prima estate della piccola Vittoria da quando è venuta al mondo lo scorso marzo. I commenti sotto le sue foto non si sprecano: sono in tanti ad augurare buon divertimento e chi, ovviamente, prova invidia e vorrebbe essere al loro posto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Nel giro di pochissimi minuti, ha collezionato milioni di likes: Chiara continua ad essere uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo e qualcosa ci dice che lo sarà ancora per molto tempo.