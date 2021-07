Raimondo Todaro sta per tornare in tv con le nuove edizioni di “Ballando con le Stelle” e “Il cantante mascherato”. Nel frattempo si dedica ai social, dove condivide un “contrasto familiare” che stupisce i fan

Competente e affascinante ballerino tra i più conosciuti nell’ambito della tv, Raimondo Todaro coltiva la sua più grande passione dall’età di 5 anni. Sono 18 le volte in cui è stato campione italiano nelle diverse discipline, ed è salito sul podio delle competizioni mondiali nella categoria junior in due occasioni, ottenendo un secondo e un terzo posto.

Per la sua poliedricità e tale indiscusso talento, nel 2005 viene scelto come maestro per la seconda edizione di “Ballando con le Stelle“, un bellissimo viaggio che non si è mai concluso. Nel corso delle diverse stagioni del talent, al quale partecipano noti personaggi dello spettacolo nella competizione danzante, sono 5 le vittorie totalizzate dal ballerino con le sue rispettive partners.

Dal 2020 è anche responsabile delle coreografie del programma “Il cantante mascherato“, anch’esso condotto da Milly Carlucci, per un sodalizio artistico di successo che prosegue nelle prossime edizioni.

In attesa di fare ritorno in tv e stupire con la sua bravura ed il carisma mediterraneo, resta attivo sui social, dove vanta una schiera di fan dal numero di 173 mila followers. Proprio sui social condivide un piccolo momento di vita familiare che stupisce e diverte i suoi seguaci.

Raimondo Todaro, la simpatica discussione

Raimondo Todaro è un competente ballerino ed insegnante, nonchè coreografo e opinionista televisivo, ma nella vita privata lontano dai riflettori, non è solo il personaggio televisivo che tutti conosciamo, ma un semplice padre affettuoso e premuroso.

Nata nel 2013 dalla relazione con la ballerina Francesca Tocca, la figlia Jasmine è la ragione che tiene uniti i due ex coniugi, rimasti in buoni rapporti nonostante la fine dell’amore, che non ha intaccato l’amicizia.

In occasione dell’annuncio della separazione, Raimondo Todaro ha lasciato ai social il suo pensiero per l’ex moglie, che ha ringraziato per il regalo più grande, “una figlia spettacolare che amo alla follia“.

Ed è proprio l’affetto che nutre nei confronti della figlia ad essere messo in luce nelle stories del ballerino su Instagram, che racconta un piccolo momento di vita quotidiana che porta il divertimento e l’ilarità sul social.

La piccola della famiglia appare all’obiettivo vestita con i colori del Palermo, un vero e proprio affronto nei confronti del padre, di origini catanesi. La scelta del vestiario della figlia diventa motivo di una divertita e recitata discussione, che ovviamente finisce con il cambio d’abito della piccola, per l’ironia del padre: “Brava amore, vi assicuro che si è cambiata spontaneamente ed ha fatto il regalo al suo papà“.

“I veri insegnamenti”, commenta simpaticamente Raimondo Todaro, che nel ruolo di affettuoso papà commuove il web.