“È stata una farsa”, il retroscena su Harry e William insieme per Lady Diana

Harry e William avrebbero recitato una parte, sarebbe stata tutta una farsa il ricongiungersi per l’inagurazione della statua della loro mamma Lady Diana, scomparsa 24 anni fa durante un incidente d’auto

La stampa britannica accusa la Royal Family e in particolare Harry e William per aver messo su una farsa durante l’inagurazione della statua di Lady Diana, la loro mamma e principessa del Galles morta 24 anni fa a causa di un incidente d’auto. I motivi che sono alle base delle accuse riguardano sempre i fatti di cui si p molto discusso qualche tempo fa dell’intervista rilasciata alla tv americana e in particolare a Oprah Winfrey di Harry e della sua consorte Meghan Markle.

I cosiddetti “amici della Corona reale”, che gravitano all’interno del palazzo, avrebbero dato informazioni ai media riguardo l’inaugurazione della statua di Lady D: “William trova impossibile fidarsi di nuovo di suo fratello Harry dopo l’intervista bomba fatta con Oprah Winfrey”. Queste affermazioni quindi confuterebbero il fatto che i due fratelli abbiano fatto pace durante la cerimonia in onore della loro madre per quello che sarebbe stato il suo 60esimo compleanno, il 1° luglio scorso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Royal Family, Lady Diana oggi avrebbe compiuto 60 anni: la dieta della principessa

Harry e William alla cerimonia per Lady Diana: le accuse della stampa britannica

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Harry e William si riavvicinano? Insieme per inaugurare la statua di Lady Diana

Harry e William hanno “recitato una parte, messo su uno show, insomma hanno fatto quello che dovevano fare per assicurarsi che la giornata passasse senza intoppi e si sono salutati”, hanno proseguito le varie accuse della stampa inglese a proposito del cerimoniale in onore dei 60 anni di Lady Diana.

A corroborare l’ipotesi che sia stata solo una farsa c’è il fatto che Harry, a sole 48 ore dall’inaugurazione della statua della principessa del Galles, sia già volato negli USA dalla sua Meghan e dalla neonata loro figlia Lilibet.

Inoltre pare che il principe sia rimasto solo il tempo di uno champagne dopo l’evento in onore di sua madre e poi sia andato via a bordo di una Range Rover. Per i media William non può tornare a fidarsi di suo fratello dopo le dichiarazioni rilasciate alla tv a stelle e strisce durante l’intervista con Oprah Winfrey.