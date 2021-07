Roberta Morise in dolce compagnia… I piedi si intrecciano. La FOTO

La showgirl Roberta Morise si trova inaspettatamente in dolce compagnia. I loro piedi si intrecciano ed è subito “amore”.

L’incantevole showgirl calabrese classe 1986, Roberta Morise, ha reso pubblico un disarmante particolare della sua vacanza isolana di quest’estate 2021. Occhi castani, sguardo da cerbiatto, ed un sorriso dolcissimo sono le caratteristiche che più contraddistinguono la conduttrice italiana per il suo vasto pubblico. Eppure a colpire i suoi fan nella giornata di oggi è un dettaglio che andrebbe al di là della sua individualità.

Soggiornando attualmente nei pressi della bellissima Isola di Mortorio, situata con più precisione a nord-est della Sardegna, l’ex modella nativa di Crotone ha sorpreso questa volta il suo pubblico con un intreccio, così affiatato, che adesso risulta impossibile dimenticare.

Roberta Morise, la dolce compagnia: i piedi si intrecciano

La conduttrice, mostrandosi sulla destra, comodamente adagiata su di una piccola imbarcazione non troppo a largo della costa, si trova in piacevole compagnia del noto imprenditore Giulio Fratini. La complicità tra i due, notevolmente apprezzata anche dai reciproci ammiratori, sembra essere ormai del tutto evidente, e quest’ultimi non possono che gioire per il continuo sbocciare di questo loro amore.

Conosciutisi nella loro cara Milano e subito travolti dall’interesse per l’altro dopo il loro primo incontro, la dolce Roberta storica beniamina de “I Fatti Vostri“, ed il suo attuale partner Giulio, sembrano godere fin da quel momento di un’armonia destinata a pochi eletti. Persi uno nelle braccia dell’altra, intenti ad ammirare il tramonto amabilmente contornato in questo caso dalle affascinanti montagne e dalle cristalline acque dell’isola sullo sfondo, i due danno l’idea di vivere al momento “tanta felicità“. Nessuna didascalia al post, che però in fretta riceverà l’appoggio di molti utenti. Fra questi uno dei più salienti, proposto da una loro fan, riuscirà a cogliere alla perfezione quanto immortalato dalla conduttrice nella serata di ieri.

“Più che piedi a piedi sarà il caso di dire cuore a cuore 😁❤️❤️“. Per concludere dunque si tratta un quadretto ricolmo d’affetto quanto volto a premiare la soubrette: per cui altri sentiranno di aggiungere: “Robertina te lo meriti 😍“.