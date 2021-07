Romina Power, la frase rivolta all’ex marito non passa inosservata

Romina Power, ospite di Serena Bortone su Rai Uno rilascia un’intervista nella quale non mancano i riferimenti all’ex marito, Al Bano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Romina Power, sicuramente è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni. Artista, madre e attivista…il suo profilo Instagram è seguito dai fans che amano seguirla nella sua vita quotidiana che si destreggia tra momenti di relax e dedicati anche al suo hobby: la pittura.

Romina Power ha rilasciato un’intervista su Rai Uno. Ospite di Serena Bortone, non ha perso occasione per dichiarazioni pungenti rivolti all’ex marito, Al Bano. Frasi che sicuramente saranno arrivati al destinatario…e non mancano le frecciatine a Loredana Lecciso.

GUARDA QUI>>>“Dea”: Giusy Ferreri si scopre, il look osé stuzzica il web. Superlativa – FOTO

Romina Power, frecciatine ad Al Bano. E sulla Lecciso…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

GUARDA ANCHE>>>Roberta Morise in dolce compagnia… I piedi si intrecciano. La FOTO

Ospite da “Oggi è un altro giorno” Romina Power avrebbe confessato i rapporti bellissimi e intensi, proferendo delle frasi di stima e di affetto rivolti all’ex suocera, Jolanda Ottino, la madre di Al Bano venuta a mancare nel 2019: “Aveva un’ingenuità simile a quella dei bambini. Io e lei abbiamo allevato quattro figli” quasi a rimarcare un rapporto speciale tutto suo con la signora Jolanda.

Parlando invece dei rapporti professionali col cantante pugliese, la Power avrebbe specificato: “Sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui”. Parole che trapelano non solo una profonda stima ma anche tanto affetto…o qualcosa di più?

Una dichiarazione della stessa Power potrebbe darci la risposta. Quando si parlava della sfera privata, Romina ha dichiarato: “Spero di non finire la mia vita sola, da un punto di vista sentimentale” che sia un’affermazione rivolta ad Al Bano?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

A maggio, in occasione del compleanno di Al Bano, la Power fa una dedica all’ex marito: prima la foto con tanto di torta e poi un’altra in bianco e nero, che vede una giovanissima coppia mano per mano. Insomma, gli indizi ci sono…cosa ne direbbe la Lecciso?