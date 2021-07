“Quasi irreale, orgoglio italiano”. Sabrina Salerno, 5 FOTO in costume. Posteriore da 10

Sabrina Salerno. L’artista ligure è una novella star del web. Le sue foto su Instagram sono esplosive, una più bella dell’altra. Assolutamente divina: fan in delirio

Non è mai stata una meteora e mai lo sarà. Sabrina Salerno imperversa nello show business italiano fin dagli anni ’80 ed è sempre stata sulla cresta dell’onda.

Un’artista completa, dai talenti poliedrici che si sono svelati, nel corso del tempo, sul piccolo schermo in qualità di conduttrice e showgirl, ma anche nel mondo del cinema ricoprendo il ruolo di attrice in film simpatici e leggeri. La sua grande notorietà, però, la si deve indubbiamente alla musica. Portata avanti dal produttore discografico Claudio Cecchetto, ha esordito con il brano “Sexy Girl”. É però con il singolo “Boys (Summertime Love)” che spopolò anche fuori dai confini nostrani, riuscendo addirittura a piazzarsi in terza posizione delle classifiche del Regno Unito.

La consacrazione definitiva è arrivata con “Siamo donne”, cantata insieme alla collega Jo Squillo, brano fortemente femminista, presentato al Festival di Sanremo 1991.

Sabrina Salerno: esplosione di sensualità. Divina

La stessa Sabrina Salerno ha stuzzicato la curiosità di tutti i suoi fan dichiarando che sarà presto coinvolta in un nuovo progetto, la partecipazione a un evento che la vedrà al fiaco di un caro amico: Jerry Calà. I due si ritroveranno dopo essere stati protagonisti del film “Fratelli d’Italia”. Attendiamo notizie dalla diretta interessata riguardo la sua nuova avventura lavorativa.

Nel frattempo, Sabrina Salerno non lascia a bocca asciutta i suoi numerosissimi fan. Solo su Instagram ha una platea che la segue fedelmente che sfiora il numero di 1 milione di follower.

La bellissima artista ligure, 53 anni compiuti lo scorso marzo, mantiene una fisicità prorompente, delle forme voluttuose di rara perfezione. Solo l’anagrafe può “tradirla”. Sabrina Salerno raccoglie consensi diffusi e pubblica scatti mozzafiato in bikini che la eleggono assolutamente regina dell’estate 2021. Al momento si trova in vacanza nel resort a 5 stelle Villa Condulmer, nei pressi di Venezia.

Il pubblico commenta, rapito dalla sua bellezza senza tempo: “Quasi irreale, orgoglio italiano”, “La migliore, numero 1”, “Basta turbarci l’estate”, “E le 20enni mute”.