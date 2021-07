Sangiovanni, proposta inequivocabile di una fan: lui risponde così

Sangiovanni, periodo intenso e pieno di soddisfazioni per il giovane cantante. Amatissimo dalle fans, riceve una proposta indecente…lui risponde così.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Continua il periodo florido per Sangiovanni, il cantante che si è distinto nell’ultima edizione di “Amici” e che fa ballare tutti con la sua hit, fortissimo sulle radio: Malibu.

Un pezzo orecchiabile che gli ha dato parecchie soddisfazioni. Il giovane adesso si gode la stagione estiva tra concerti lungo tutta la penisola. Pochi giorni fa si trovava a ad esempio ad Otranto e lo stesso ha dichiarato: “ci vediamo presto in giro x l’Italia. Baci” con il clamore di chi lo segue dai tempi della scuola più famosa.

Numerosi i commenti dei fans al proprio beniamino, qualcuno gli scrive: “contenta che tu abbia sentito il calore della puglia! spero che tu possa tornare presto”.

GUARDA QUI>>>“Dea”: Giusy Ferreri si scopre, il look osé stuzzica il web. Superlativa – FOTO

Sangiovanni, la proposta bollente di una fan: la risposta del cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

GUARDA ANCHE>>>Roberta Morise in dolce compagnia… I piedi si intrecciano. La FOTO

Nulla a che vedere con quanto chiesto a Sangiovanni da una fan. Il cantante si è esibito sul palco di “Battiti Live”, l’evento musicale dell’estate che porta i principali artisti nelle città italiane con le rispettive hit di successo. E Sangiovanni durante l’incontro con i fan per fare autografi una ragazza le ha pronunciato queste testuali parole:

“Se vuoi ho una camera libera“, una proposta inequivocabile ma il cantante non si è fatto trovare impreparato: “Non posso, sono fidanzato”. Una risposta che il web avrebbe gradito, è nota a tutti infatti la storia con Giulia Stabile la ballerina che ha vinto l’edizione del talent.

I due sono più uniti che mai, come si vede anche dai rispettivi profili social; di recente la coppia ha posato insieme per la locandina di “Vanity Fair” riscuotendo oltre 600.000 like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Un’intervista dalla quale emerge una forte complicità tra i due e la capacità di ritrovare degli spazi tutti per loro nonostante i rispettivi impegni.