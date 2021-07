Benedetta Parodi, l’estate è cominciata anche per lei: la conduttrice dei programmi di cucina si sta godendo un po’ di meritato relax in uno splendido paradiso ad Amalfi

Benedetta Parodi è uno dei volti più famosi della televisione. Tutto è cominciato quando ha iniziato a condurre programmi di cucina, dove con il suo sorriso affidabile e la sua ironia ha conquistato completamente i telespettatori. Sono anni oramai che è entrata nel cuore di chi la segue e di chi non ha mai smesso da quando ha cominciato a fare questo mestiere: anche sui social, per questo, ha riscosso un grandissimo successo e ha tantissime persone che ogni giorno sono curiose di vedere i contenuti che mette e gli sprazzi di vita quotidiana che condivide con i suoi amati followers.

Benedetta Parodi in bikini è più bella di una ragazzina: con uno scatto conquista migliaia di followers

Benedetta, dopo un anno così tanto particolare che ci ha visti costretti nuovamente chiusi in casa a combattere con una pandemia, si è goduta una vacanza nella splendida città di Amalfi insieme alle persone care. In un hotel che sembra un vero e proprio paradiso terrestre, ha scattato numerose foto e poi le ha condivise sui social dove ha ringraziato l’hotel per la splendida ospitalità. C’è chi le ha augurato buon divertimento, e chi si è lamentato dicendo che sarebbe bello poter andare in un posto del genere ma che a considerare dal listino prezzi sul sito, sembra troppo costoso per qualcuno.

Negli scatti pubblicati su Instagram la nostra Benedetta è in costume, appare rilassata e felice in uno dei posti più belli della Campania. E così, nel giro di pochissimi minuti, ha ricevuto tantissimi likes e commenti di apprezzamento.