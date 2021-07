Sharon Stone “off to work”: il look estremo la rende sempre più bella – FOTO

Sharon Stone. La star di Hollywood documenta un momento di relax attraverso i suoi canali social. Nelle stories di Instagram appare un tributo incredibile all’Italia

Lo stile, la classe, il talento non hanno età. Ne è dimostrazione evidente la superba attrice Sharon Stone che, in linea con l’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione, sui propri canali social tiene una finestra sempre aperta sul suo mondo, regalando frammenti della sua anima ai fan sparsi per il globo.

Il pubblico italiano la venera e l’affetto e la stima sono ampiamente ricambiati. La star di Hollywood ha più volte manifestato l’attaccamento emotivo verso il nostro paese. Recentemente (il 21 giugno scorso) è stata ospite del “Passaggi Festival” di Fano, evento culturale che si occupa della presentazione di libri. Sharon Stone ha partecipato per promuovere la sua autobiografia, “Il Bello di Vivere Due Volte”, titolo che rimanda alla rinnovata carica vitale dell’attrice dopo l’ictus cerebrale che la colpì nel 2001.

Proprio nella serata di ieri, l’attrice ha condiviso un tributo verso l’Italia veramente gradito. Di cosa si tratta?

Sharon Stone: icona di stile e bellezza senza tempo

Ieri sera la Nazionale italiana di calcio ha battuto per 2 a 1 il Belgio durante il campionato Euro 2020. I tifosi sono esplosi di gioia. Nessuno avrebbe immaginato che tra questi ci fosse anche l’attrice Sharon Stone. Ha pubblicato, infatti, nelle sue Instagram Stories un’immagine di gente in festa con tanto di bandiere tricolore che sventolavano. “Bravo Italia” – ha scritto come commento “all’inglese”.

Sharon Stone non dimentica di avere “un debito” nei confronti del nostro paese. Come da lei ricordato in più occasioni, è in Italia che è avvenuto il suo debutto. Iniziò la sua carriera come modella a Milano. In una passata puntata di “Che tempo che fa” raccontò a Fabio Fazio di quei momenti nostalgici e di come, ancora oggi, riesca ad avere piccole conversazioni nella nostra lingua.

L’ultimo post condiviso su Instagram la vede, invece, in un momento di relax e pausa da lavoro. Comodamente seduta su un divano, indossa grandi occhiali scuri; la sua mise particolare rivela un pizzico di eccentricità ma estrema cura dei dettagli. Una giacca di velluto viola dà quel tocco in più a un outfit apparentemente semplice con jeans arrotolati e camicia bianca. Il dettaglio più glamour? Le stupende scarpe rosse.

Nonostante la stanchezza, lei è assolutamente superba. I fan se ne accorgono, piovono commenti di plauso: “Forever young”, “Ti amo”, “Bellissima”, “Adoro il tuo outfit”, “La perfezione”.