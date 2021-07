Silvio Berlusconi, il grave errore di Marta Fascina: pubblicata una foto privata al letto

Silvio Berlusconi è stato immortalato mentre era al letto da Marta Fascina, la sua compagna e militante di Forza Italia: la foto è stata pubblicata su Instagram per sbaglio e subito rimossa ma ha fatto comunque il giro del web

Negli ultimi tempi qualcuno si è interrogato sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi e la foto apparsa per sbaglio sulle Instagram Stories di Marta Fascina ha fatto venire di nuovo il dubbio che il cavaliere non stia tanto bene. Almeno da quello che si vede nello scatto. Il cavaliere è al letto e sebbene si veda soltanto il suo volto sembra non essere in ottime condizioni fisiche.

L’immagine è stata subito rimossa dal profilo social della deputata di Forza Italia ma è stata salvata da molti utenti ed ha fatto già il giro del web. Ci si è quindi di nuovo chiesti se l’ex presidente del Milan goda di buona salute o meno.

La foto di Silvio Berlusconi al letto che ha fatto il giro del web

Solo pochi giorni fa il fratello di Berlusconi ha parlato a proposito delle sue condizioni di salute: “Deve stare molto monitorato, perché ci sono un po’ di alti e bassi. Però sta bene e non siamo preoccupati. Si deve riguardare anche perché ha una certa età”. Inoltre durante l’ultimo anno il cavaliere ha dovuto vedersela prima con il Covid e le sue complicanze poi con tre cadute e infine anche con un problema al cuore. La sua ultima visita in ospedale è stata dovuta a un’ infezione intestinale.

Ma Silvio Berlusconi è poi intervenuto per parlare proprio delle sue condizioni di salute durante un’ intervista a “Il Giornale” e in seguito è stato interpellato via telefono a una Convention del partito che lo vede ancora presidente, Forza Italia.

Le sue dichiarazioni erano state le seguenti: “Sono ancora in campo e intendo rimanerci nonostante tutto quello che mi è successo in questi anni, nonostante le tante inchieste giudiziarie infondate”.