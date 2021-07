Sara Croce infiamma il web con i suoi scatti bollenti e virali, è una meraviglia e i fan impazziscono per lei: in bikini è una scultura greca

Sara Croce non smette di sorprendere il web e le sue foto diventano immediatamente virali. E’ un concentrato di bellezza e sensualità, eleganza e classe. Ha solo ventidue anni e una carriera già iniziata alla grande, il suo futuro sarà altrettanto ricco di sorprese.

Fa parte del trio delle meraviglie di Paolo Bonolis, lei con Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri compongono il gruppo di le Bonas di “Avanti un altro” e ogni sera fanno impazzire i telespettatori.

Sara Croce: prova bikini superata, voto 10 – FOTO

Seguita da quasi un milione di follower, Sara Croce non perde occasione di sfoggiare le sue foto migliori. Fuori tutto, si mostra senza veli e con quello sguardo da angelo e gli occhioni celesti che mandano in tilt i fan.

Per non parlare del suo corpo afrodisiaco, ora che la stagione estiva è iniziata si mostra al web in posti diversi e ogni volta con un costume differente. L’ultimo post ha già fatto il giro della rete: bikini marrone con gli intrecci in vita, è minuscolo e il lato A è fuori e in bella vista, sguardo rivolto verso l’orizzonte e sensualità unica. Sembra una scultura greca.

Prova costume superata: voto 10 per la Bonas di Paolo Bonolis. “Spettacolo della natura” scrive qualcuno sotto al post, poi ancora “Sei bellissima complimenti”. E’ semplicemente favolosa e di una finezza celestiale.

I follower che la seguono su Instagram vorrebbero rivederla nella prossima edizione di “Avanti un altro” accanto alle sue colleghe e in una versione ancora più sensuale.

Mediaset e gli autori del programma l’avranno confermata? Per il momento non ci sono notizie al riguardo, quindi non ci resta che attendere conferme o smentite da parte della showgirl o della produzione.