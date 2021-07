Alberto Matano e il risveglio più bello per i fan: i dettagli sconvolgenti

Alberto Matano, con il suo ultimo post, ha scatenato i commenti dei suoi followers: tutti si stanno chiedendo dove si trovi l’amatissimo presentatore

L’ultima edizione de “La vita in diretta” è giunta al termine, ottenendo anche quest’anno il plauso da parte dei telespettatori. Alberto Matano, il giornalista che dal 2019 è al timone della trasmissione, non ha potuto far a meno di ringraziare il pubblico ed i suoi collaboratori, attraverso delle dolcissime dediche. “Le parole non bastano per descrivere quello che abbiamo provato oggi. Grazie agli straordinari inviati e all’intera squadra“, ha esordito il conduttore in un post.

In seguito, Matano ha anche ricordato l’affetto ricevuto dai telespettatori nel corso degli ultimi mesi. “Con il vostro esserci ogni giorno ci avete stupito ed emozionato sempre di più fino all’ultima puntata“, ha scritto il giornalista, che ora può finalmente godersi un po’ di meritato riposo. L’ultimo post, in particolare, ha scatenato i commenti degli utenti: dove si trova il conduttore?

Alberto Matano e il risveglio più bello per i fan

Dopo una stagione televisiva all’insegna degli impegni e del duro lavoro, Alberto Matano può finalmente riposarsi in virtù della pausa estiva. Il conduttore, attivissimo sulle piattaforme social, ha condiviso con gli utenti alcuni scatti del proprio fine settimana di relax, immortalandosi nel bel mezzo di un campo di lavanda. “Risvegli in beatitudine… Buon weekend!“, ha augurato il conduttore ai fan, che si sono precipitati a commentare.

“Goditi un po’ di meritato riposo“, ha scritto qualcuno, mentre altri utenti hanno tentato di capire dove fosse il giornalista. “Ma sei nella Provenza d’Italia per caso?“, “Sei in Toscana?“, “Ci manchi“: questi i commenti dei suoi sostenitori, che sotto al post si sono scatenati.

Dal 2019, il conduttore è al timone de “La vita in diretta”, che grazie al suo contributo sta ottenendo sempre maggiori riscontri. I telespettatori affezionati al programma attendono con trepidazione la nuova edizione, in onda a partire da settembre.