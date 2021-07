“Anna hai un’allergia sul petto”, la Tatangelo, lingua fuori e stacco di coscia in mostra, pazzesca – FOTO

Anna Tatangelo, l’ultimo scatto fa venire l’acquolina in bocca ai followers: il vestitino nero scopre tutto e anche di più

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Per Anna Tatangelo le opportunità lavorative si moltiplicano a vista d’occhio. Pier Silvio Berlusconi, nel presentare i palinsesti Mediaset, ha affermato di voler affidare la conduzione del programma della domenica proprio alla celebre cantante, a cui si affiancherà Silvia Toffanin. Senza dubbio, le due donne potrebbero costituire un formidabile duo di presentatrici. L’artista di Sora, allo stato attuale, non ha voluto sbottonarsi in merito a questa eventualità.

“Non c’è ancora nulla di certo, è un embrione che si sta sviluppando“: questo il commento della Tatangelo, che con l’ultimo album “Anna zero” sta riscuotendo un successo clamoroso. Quest’oggi, l’artista di Sora ha pensato bene di allietare la domenica degli utenti attraverso uno scatto dalla sensualità devastante: il vestitino scopre tutto e anche di più.

