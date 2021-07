“Altro che Spice Girls”. Annalisa: shorts cortissimi e gambe da urlo. Regina dell’estate – FOTO

Annalisa. La cantante di Savona è in piena promozione del suo recente singolo. Sta facendo ballare l’Italia intera con lo stacchetto diventato un must di “Movimento Lento”

Il motivo di una chitarra dalle sonorità “spagnoleggianti”, l’atmosfera di un’estate in cui si ritorna finalmente alla normalità e al divertimento e la voce incantevole di Annalisa che si mescola a quella profonda di Federico Rossi. Ecco così confezionato il recente singolo della cantante di Savona, “Movimento Lento”, che sta spopolando in radio e non solo.

A meno di un mese dalla pubblicazione YouTube, il video clip ha superato sette milioni di visualizzazioni. Il contatore di Spotify, invece, sfiora i 4 milioni di click. Ottimo risultato per Annalisa che ha festeggiato pubblicamente su Instagram il risultato incredibile ottenuto dal suo album “Nuda 10” che si è accaparrato la certificazione di Disco d’oro per il numero di copie vendute.

Annalisa. Il suo “Movimento Lento” è il ballo dell’estate 2021

Il successo del brano “Movimento Lento” non è dovuto esclusivamente all’appeal del ritmo coinvolgente che ha presa sugli ascoltatori. Il video clip, infatti, mostra le immagini di un balletto accattivante che è diventato un must di quest’estate.

La talentuosa Annalisa fa sfoggio non solo delle sue doti canore ma anche quelle di sensuale danzatrice. A farle compagnia nello stacchetto semplice e ripetitivo sono le ballerine Sara Ascani e Claudia Calesini. Ancheggiamenti sexy, coreografie facilmente riproducibili che coinvolgono braccia e gambe sono diventate un tormentone: molti sono i fan che hanno pubblicato sui propri canali social la loro personale versione e, come sottofondo, ovviamente “Movimento lento”.

Annalisa condivide su Instagram alcuni screenshot del video con short cortissimi e gambe stupende in bella vista. Scrive in didascalia un verso tratto dal testo della canzone: “La notte taglia a metà l’anima della città”. Il suo intento, però, è quello di far risaltare le due ragazze che hanno ballato con lei.

Il pubblico in delirio commenta con entusiasmo: “Altro che Spice girls”, “Tre best girls”, “Appena ascoltato, ballata e cantata a squarciagola”, “Sono già pronta per il balletto durante le date del tour”.