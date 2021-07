Antonella Clerici, il lacerante ricordo che lascia ancora un vuoto enorme dentro

La conduttrice Rai, Antonella Clerici ancora non riesce a cancellare dalla mente quel triste ricordo che ancora oggi le trafigge il cuore.

Uscita allo scoperto nelle vesti di conduttrice in Rai, Antonella Clerici, grazie alla sua eterna simpatia e solarità è riuscita a costruirsi tante amicizie, intorno a lei.

Oggi, la showgirl è un pallino di cui Stefano Coletta, Direttore della Rai non può assolutamente fare a meno. Non siamo ai livelli di Mara Venier, ma la strada imboccata sembra essere quella giusta per Antonella.

Nel suo ricchissimo curriculum vitae di esperienze ed opportunità, la Clerici vanta anche apparizioni sul grande palcoscenico dell’Ariston di Sanremo, nelle vesti di co-conduttrice. Si tratta, insomma, della “ciliegina sulla torta” di un punto fermo nello scacchiere di mamma Rai.

Durante la florida carriera, il personaggio tv, nato e cresciuto negli anni ’90 ha allargato il parterre delle conoscenze tra i colleghi, con alcuni dei quali, il rapporto è ancora tutt’oggi impeccabile, nonostante le strade ormai separate

Antonella Clerici straziata dal dolore: non riesce più a non pensarci

Come dicevamo, la conduttrice della Rai, Antonella Clerici, durante il suo percorso professionale è riuscita ad attirare tante amicizie.

Da Carlo Conti ad Amadeus, passando per Fiorello e in particolare un volto speciale, oggi scomparso, di cui difficilmente, noi tutti (lei compresa) dimenticheremo. Insomma avrete certamente capito che si tratta del grande, Fabrizio Frizzi.

Lo showman ha lasciato un vuoto incolmabile, ancora oggi insanabile. Quel terribile 26 Marzo 2018, nessuno avrebbe mai immaginato che rappresentasse una data triste, in particolare per i volti più noti dello spettacolo.

Ricoverato per un’emorragia cerebrale, Fabrizio scomparve nel silenzio straziante dei familiari. Nonostante fossero trascorsi tre anni da quando non c’è più, Antonella Clerici, sua grande estimatrice e “sorella” come poche, l’ha voluto ricordare tra le pagine social di Instagram.

Il dolore della scomparsa per la conduttrice è ancora troppo grande da superare. “Non mi sembra vero…ma nonostante fossero passati 3 anni tu ci continui a mancare come il giorno dopo in cui non c’eri più”.

Insomma la morte di Frizzi ha lasciato davvero il segno, soprattutto per la Clerici, con il quale condivideva coccole e abbracci. All’indomani della tragica morte, Antonella si è sentita una persona migliore, conservando dentro quel lacerante ricordo che mai cancellerà dal suo cuore.